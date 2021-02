Governo Draghi, Salvini: «Grillo non vuole la Lega», il M5s aspetta Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Governo Draghi, Salvini Beppe Grillo scontro a distanza – Mercoledì 10 febbraio 2021. Il premier incaricato chiude il secondo giro di consultazioni con il sì di Berlusconi, Zingaretti, Salvini e Grillo. Oggi alla Camera la sfilata delle parti sociali. Lo scontro tra i Cinque Stelle costringe il fondatore del Movimento a rinviare il voto degli iscritti su Rousseau per evitare una spaccatura che potrebbe rivelarsi fatale al tentativo dell’ex presidente della Bce. «Aspettiamo a votare che Draghi abbia le idee chiare, un po’ di pazienza. Ho detto no alla Lega e lui mi ha risposto… non lo so, vediamo…», ha dichiarato il comico nel video in cui ha definito Draghi ‘un grillino’. leggi anche l’articolo —> Ultimi sondaggi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Beppescontro a distanza – Mercoledì 10 febbraio 2021. Il premier incaricato chiude il secondo giro di consultazioni con il sì di Berlusconi, Zingaretti,. Oggi alla Camera la sfilata delle parti sociali. Lo scontro tra i Cinque Stelle costringe il fondatore del Movimento a rinviare il voto degli iscritti super evitare una spaccatura che potrebbe rivelarsi fatale al tentativo dell’ex presidente della Bce. «Aspettiamo a votare cheabbia le idee chiare, un po’ di pazienza. Ho detto no allae lui mi ha risposto… non lo so, vediamo…», ha dichiarato il comico nel video in cui ha definito‘un grillino’. leggi anche l’articolo —> Ultimi sondaggi ...

