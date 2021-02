Emily Ratajkowski con il pancione nudo… anche nella neve (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “A volte mi sento come Winnie Pooh in forma umana, altre volte come una dea della fertilità con il sedere succoso. In ogni caso so che presto mi mancheranno questa pancia e questi calcetti”. E’ una Emily Ratajkowski piena di emozione quella che si racconta, a piccole dosi, su Instagram. Dopo aver annunciato la gravidanza a ottobre, con un sensazionale shooting per Vogue, l’influencer è pronta per conoscere il suo bimbo. O forse la sua bimba. Il sesso del nascituro però rimarrà segreto per molti anni e sarà il figlio stesso a svelare intorno ai 18 anni, se lo riterrà necessario, ha quale genere abbia deciso di appartenere. Emrata parla con il corpo Una decisione controcorrente, quella di Emily Ratajkowski e del marito Sebastian Bear Mc-Clard, che vogliono così lasciare totale libertà di scelta al ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “A volte mi sento come Winnie Pooh in forma umana, altre volte come una dea della fertilità con il sedere succoso. In ogni caso so che presto mi mranno questa pancia e questi calcetti”. E’ unapiena di emozione quella che si racconta, a piccole dosi, su Instagram. Dopo aver annunciato la gravidanza a ottobre, con un sensazionale shooting per Vogue, l’influencer è pronta per conoscere il suo bimbo. O forse la sua bimba. Il sesso del nascituro però rimarrà segreto per molti anni e sarà il figlio stesso a svelare intorno ai 18 anni, se lo riterrà necessario, ha quale genere abbia deciso di appartenere. Emrata parla con il corpo Una decisione controcorrente, quella die del marito Sebastian Bear Mc-Clard, che vogliono così lasciare totale libertà di scelta al ...

