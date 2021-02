Con “Io sì/Seen” Laura Pausini è nella shortlist agli Oscar2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La colonna sonora del film “La vita davanti a sè” è nella shortlist degli Oscar 2021 e Laura Pausini si conferma essere la regina della musica italiana E’ un periodo di notizie straordinarie dal punto di vista professionale per Laura Pausini. “Io sì/Seen” la canzone – colonna sonora del film per Netflix “La vita davanti a sé” sta ricevendo consensi internazionali. Segno che l’aver creduto in questo progetto come in ogni cosa che fa, per Laura Pausini ha portato bene. Reduce dalla candidatura ai Golden Globes2021 come miglior canzone e dalla candidatura ai Critics Choice Awards nella categoria Best Song, “Io sì/Seen” si presta a diventare ancora di più una canzone determinante nel percorso dell’artista ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La colonna sonora del film “La vita davanti a sè” èdegli Oscar 2021 esi conferma essere la regina della musica italiana E’ un periodo di notizie straordinarie dal punto di vista professionale per. “Io sì/” la canzone – colonna sonora del film per Netflix “La vita davanti a sé” sta ricevendo consensi internazionali. Segno che l’aver creduto in questo progetto come in ogni cosa che fa, perha portato bene. Reduce dalla candidatura ai Golden Globes2021 come miglior canzone e dalla candidatura ai Critics Choice Awardscategoria Best Song, “Io sì/” si presta a diventare ancora di più una canzone determinante nel percorso dell’artista ...

