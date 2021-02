Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Altamura, nell'Area Covid dell'Ospedale “fiorisce” l’Albero della Vita - Ospedale della Mur… - Telebari : Altamura, un Albero della Vita nell’area Covid del Perinei: “Messaggio di speranza per pazienti e operatori” -… - TRMh24 : #Altamura | in Area #Covid nell’Ospedale della #Murgia 'fiorisce' l’Albero della Vita: un messaggio di speranza per… - Ilikepuglia : Ospedale di Altamura, nell'area Covid 'fiorisce' l'Albero della vita: 'Messaggio di speranza per pazienti e operato… -

Ultime Notizie dalla rete : Altamura Area

Telebari srl

10/02/2021, inCovid "fiorisce" l'Albero della Vita: un messaggio di speranza per pazienti e operatori Impronte digitali e firme come "foglie", testimonianza dell'impegno quotidiano. Altomare: "......Un cambiamento che fa parte dei lavori iniziati a maggio dello scorso anno per riorganizzare l'... Nessuna modifica, invece, per via San Severo e via. Roma, lavori a San Giovanni: polemica ...Un Albero della Vita è spuntato nell’area Covid dell’ospedale Perinei di Altamura. La ‘fioritura’ fuori stagione, quasi a scandire l’arrivo di una primavera anticipata, è frutto dell’iniziativa del pe ...Altamura, in Area Covid “fiorisce” l’Albero della Vita: un messaggio di speranza per pazienti e operatori. 10/02/2021. Altamura, in Area Covid “fiorisce” l’Albero dell ...