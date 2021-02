Abitazione in fiamme, paura a Sperone (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSperone (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Sperone in via Santa Croce, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’Abitazione residenziale. Due le squadre inviate sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, le quali hanno avuto non poche difficoltà a raggiungere la casa ubicata in un vicolo stretto. Le fiamme localizzate in una stanza, sono state spente mettendo in sicurezza la struttura. La donna presente al momento dell’accaduto, non ha subito conseguenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune diin via Santa Croce, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’residenziale. Due le squadre inviate sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, le quali hanno avuto non poche difficoltà a raggiungere la casa ubicata in un vicolo stretto. Lelocalizzate in una stanza, sono state spente mettendo in sicurezza la struttura. La donna presente al momento dell’accaduto, non ha subito conseguenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

