Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 20 | 30

(Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE PERMANE QUALCHE RLLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO, DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST A NORD DELLA CAPITALE, SULLA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE A SUD DELLA CAPITALE SI SEGNALANO CODE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA PONZA – FORMIA DELLE ORE 05.30 DI DOMANI 10 FEBBRAIO. CANCELLATA ANCHE LA CORSA VENTOTENE – FORMIA ...