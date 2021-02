Vaccini Covid | i presidenti di circoscrizione chiedono più trasparenza

(Di martedì 9 febbraio 2021) Perplessità su come si sta svolgendo la campagna vaccinale, ma disponibilità a dialogare. Le circoscrizioni di Torino, in seguito al confronto con le scuole del territorio torinese e a fronte delle dichiarazioni della Regione Piemonte, hanno espresso il loro parere sulla gestione delle vaccinazioni anti-dando però disponibilità a collaborare con le altre Istituzioni per rendere il tracciamento e la campagna vaccinali più efficaci. In ordine alle perplessità, irilevano che il tracciamento per le scuole presenti svariati problemi logistici, motivo per cui si chiede di poterlo organizzare in corrispondenza delle scuole stesse o ad una distanza limitata. “Per quanto concerne le proposte, le Circoscrizioni sono disponibili a collaborare per supportare l’organizzazione e anche per individuare spazi adatti alla campagna vaccinale, onde ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

A chi va il vaccino Rna messaggero "Le indicazioni sono che ia cui, sulla scorta delle ...riservati alle categorie di soggetti connotate da maggior rischio di letalità correlata al- 19 ...Per contrastare la diffusione delle fake news a tema, Facebook ha deciso di intensificare la lotta contro la disinformazione ampliando le affermazioni che saranno bannate sulle sue piattaforme social. Lo ha annunciato lo stesso colosso ...ROME, FEB 9 - The health director at Italy's premier infectious disease hub, Rome's Spallanzani Hospital, on Tuesday urged Italian health authorities to approve the use of Russia's Sputnik vaccine in ...[CORONAVIRUS] Un paziente risultato negativo al primo tampone in ingresso, si sarebbe positivizzato qualche giorno dopo. Il consiglio direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rovigo ...