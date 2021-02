Sciacalli da lockdown | infermiere rubava mascherine e gel per avere sconti sulla cocaina

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb – Sottraevae gel dalla struttura in cui lavorava in pieno, quando i prezzi dei presidi erano alle stelle, per otteneresull’acquisto della. E’ l’inammissibile comportamento di unemerso da un maxi blitz contro il traffico di droga eseguito stamattina dalla polizia di Milano. Sono 24 le misure cautelari applicate. Lo riporta Agi. L’ordinanza, a firma del gip Guido Salvinibase delle richieste della pm Francesca Crupi, smaschera i particolari di un mercato della droga attivissimo persino durante ildi marzo 2020, quando cioè tutta l’Italia stava asserragliata in casa.e gel in cambio discontata E’ nell’ambito di una «cessione» di ...