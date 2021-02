Sassoferrato e Genga | sos contagi | i sindaci chiudono tutte le scuole Lo stop è fino al 22 febbraio

Ultime Notizie dalla rete : Sassoferrato Genga

Corriere Adriatico

- Da ieri fino al prossimo 22 febbraio, stop causa Covid alle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'Istituto Comprensivo. Le ordinanze dei sindaci diMaurizio Greci e diMarco Filipponi, sbaranno le porte di 2 scuole medie, le 3 scuole elementari e i due plessi dell'infanzia. ...SASOFERRATO - Crescono i casi positivi al coronavirus a, il sindaco Maurizio Greci ha deciso la chiusura l'Istituto Comprensivo Statale di. Nell'ultima settimana, sono stati registrati a33 tamponi positivi in più. I casi dall'inizio della pandemia di Covid - 19 sono 208: 64 attualmente positivi, 138 ...Sale la preoccupazione a Fabriano e comprensorio per i casi di positività al Covid-19: per la seconda settimana di fila ...SASSOFERRATO - Da ieri fino al prossimo 22 febbraio, stop causa Covid alle attività didattiche in presenza nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Sassoferrato-Genga. Le ...