Ristorazione | nel tarantino attualmente attive 2845 imprese | in un anno saldo di -59 Intermite | paradossale scoprire che la collocazione della Puglia in zona arancione è frutto di errori nei conteggi dei posti letto”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Casa impresa: “Le aziende che operano nel settorein provincia di Taranto, al momento, sono 2.845”. Francesca, Presidente di Casa Impresa parte da numeri piuttosto emblematici per esaminare una situazione che si mostra tutt’altro che rassicurante. “La media degli occupati in questo ambito – prosegue la Presidente di Casa Impresa – su tutto il territorio nazionale, è del 5,9%. Volendo contestualizzare e riportare il discorso su Taranto, il settore assorbe 8.535 unità. Nel 2020 abbiamo registrato l’iscrizione di 80 nuovee la cessazione di 139, con il risultato di 59 realtà in meno rispetto al precedente. Parliamo di 177di lavoro persi nel 2020, di cui la quasi totalità (99%) sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Ristorazione nel

Noi Notizie

Crescono moderatamente le attività di alloggio e(+791 imprese, pari al +0,59%), terzo ... oltre 2.400 le attività in meno2020 rispetto al 2019, con una diminuzione dello 0,81%....Resta consentita lacon consegna a domicilio senza limiti di orario,rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ...Dal 1 febbraio il Lazio torna in Zona Gialla, le nuove norme saranno in vigore fino a nuova Ordinanza del Ministero della Salute. Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Prose ...Confindustria Romagna spera in Draghi e nel vaccino. Il presidente Paolo Maggioli oggi ha fatto il punto di una situazione in cui si intravedono flebili spiragli, fissando le priorità degli industrial ...