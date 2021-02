Juventus-Inter, Conte: “Litigio con Agnelli? Bisogna dire la verità, serve più educazione” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Fonti Juventus parlano di un mio gesto nel finale? Dovrebbero dire la verità, ho anche visto che i delegati hanno visto quanto accaduto. Bisognerebbe essere più educati, serve più sportività e rispetto per chi lavora”. Antonio Conte al termine di Juventus-Inter di Coppa Italia commenta ai microfoni di Rai Sport il presunto Litigio con Andrea Agnelli al termine del match dell’Allianz Stadium. PAGELLE Juventus-Inter HIGHLIGHTS Juventus-Inter PIRLO SU ALLEGRI IL VIDEO CON GLI INSULTI DI Agnelli LE PAROLE DI TARDELLI IL COMMENTO DI PISTOCCHI LA LITE Agnelli-Conte SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Fontiparlano di un mio gesto nel finale? Dovrebberola, ho anche visto che i delegati hanno visto quanto accaduto. Bisognerebbe essere più educati,più sportività e rispetto per chi lavora”. Antonioal termine didi Coppa Italia commenta ai microfoni di Rai Sport il presuntocon Andreaal termine del match dell’Allianz Stadium. PAGELLEHIGHLIGHTSPIRLO SU ALLEGRI IL VIDEO CON GLI INSULTI DILE PAROLE DI TARDELLI IL COMMENTO DI PISTOCCHI LA LITESportFace.

