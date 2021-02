Gran Galà del Calcio 2021, i 3 portieri in lizza per il titolo (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Gran Galà del Calcio 2021 AIC ha reso noti i 3 portieri in lizza per il titolo di migliore del nostro campionato Torna il Gran Galà del Calcio AIC. E per il 2021 sono stati resi noti i tre portieri in lizza per il premio di migliore del nostro campionato. Tra questi c’è il portiere della Juventus Szczesny. Al fianco del polacco troviamo Handanovic dell’Inter e Donnarumma del Milan: i 3 estremi difensori si contendono la vittoria. ?#GranGalàDelCalcio ?? Ecco la shortlist dei ?? #portieri al #GGDC21 ?? ?Chi la spunterà?#Handanovic @gigiodonna1 @13Szczesny13 @Inter @acmilan @juventusfc ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) IldelAIC ha reso noti i 3inper ildi migliore del nostro campionato Torna ildelAIC. E per ilsono stati resi noti i treinper il premio di migliore del nostro campionato. Tra questi c’è il portiere della Juventus Szczesny. Al fianco del polacco troviamo Handanovic dell’Inter e Donnarumma del Milan: i 3 estremi difensori si contendono la vittoria. ?#Del?? Ecco la shortlist dei ?? #al #GGDC21 ?? ?Chi la spunterà?#Handanovic @gigiodonna1 @13Szczesny13 @Inter @acmilan @juventusfc ...

Il Gran Galà del Calcio 2021 AIC ha reso noti i 3 portieri in lizza per il titolo di migliore del nostro campionato

