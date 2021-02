Focolai Covid a scuola, altre classi in quarantena e screening per gli studenti della Leopardi (Di martedì 9 febbraio 2021) PESARO - Nuove classi in isolamento nei plessi comunali della primaria e dell'infanzia. Dopo i casi agli istituti comprensivi Leopardi e Don Gaudiano, si aggiungono altre classi in quarantena . ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 febbraio 2021) PESARO - Nuovein isolamento nei plessi comunaliprimaria e dell'infanzia. Dopo i casi agli istituti comprensivie Don Gaudiano, si aggiungonoin. ...

TommyBrain : Sputnik:Covid, focolai nelle scuole a Somma Vesuviana: chiuse infanzia ed elementari - IacobellisT : Sputnik:Covid, focolai nelle scuole a Somma Vesuviana: chiuse infanzia ed elementari - augusto_amato : Covid, da lunedì 17 regioni “gialle” ma scattano le prime zone rosse locali per i focolai legati alle varianti. E S… - kevkorian : @_MrWolf_ Il fatto che esistano varianti non giustifica il fatto che dopo 1 anno siamo ancora davanti a focolai in… - VirgilioProgram : RT @LombardiaInnova: #OpenLombardia ??Dall'inizio della pandemia, i governi hanno lottato per trovare un #equilibrio efficace tra il riprist… -