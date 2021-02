Dayane Mello e Giulia Salemi si ritrovano: “Ti chiedo scusa, tu ci sei sempre stata!” (Di martedì 9 febbraio 2021) Grazie a Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha ammesso di aver avuto il primo post puntata sereno dopo tanto tempo dentro la Casa del GF Vip. Il riavvicinamento tra l’influencer e la modella brasiliana ha rappresentato una delle sorprese della serata di ieri. Le due ragazze, infatti, terminata la puntata hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 9 febbraio 2021) Grazie a, Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli,ha ammesso di aver avuto il primo post puntata sereno dopo tanto tempo dentro la Casa del GF Vip. Il riavvicinamento tra l’influencer e la modella brasiliana ha rappresentato una delle sorprese della serata di ieri. Le due ragazze, infatti, terminata la puntata hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

