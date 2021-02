Covid, Oms: “Fuga da laboratorio molto improbabile” (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) – E’ “estremamente improbabile” l’ipotesi che l’origine del Covid-19 sia un incidente in laboratorio. Lo ha detto in conferenza stampa Peter Ben Embarek, alla guida del gruppo di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per ricostruire le origini della pandemia di coronavirus. “Non è un’ipotesi che implica di suggerire studi futuri a sostegno del lavoro per comprendere le origini del virus”, ha proseguito, aggiungendo che servono “altre ricerche” sulle specie animali che potrebbero rappresentare una riserva o fare da riserva, non solo in Cina.Il team di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha concluso il suo soggiorno di 4 settimane a Wuhan, era arrivato mercoledì 3 febbraio nei locali all’Istituto di virologia della città.“Le nostre conclusioni iniziali suggeriscono che ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) – E’ “estremamente” l’ipotesi che l’origine del-19 sia un incidente in. Lo ha detto in conferenza stampa Peter Ben Embarek, alla guida del gruppo di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per ricostruire le origini della pandemia di coronavirus. “Non è un’ipotesi che implica di suggerire studi futuri a sostegno del lavoro per comprendere le origini del virus”, ha proseguito, aggiungendo che servono “altre ricerche” sulle specie animali che potrebbero rappresentare una riserva o fare da riserva, non solo in Cina.Il team di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha concluso il suo soggiorno di 4 settimane a Wuhan, era arrivato mercoledì 3 febbraio nei locali all’Istituto di virologia della città.“Le nostre conclusioni iniziali suggeriscono che ...

