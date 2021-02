Covid, Oms a Wuhan: “Ipotesi fuga dal laboratorio estremamente improbabile” (Di martedì 9 febbraio 2021) “L’Ipotesi della fuga dal laboratorio del coronavirus è estremamente improbabile“. Lo ha affermato il capo missione dell’Oms, Peter Ben Emarek, durante una conferenza stampa sull’origine del Coronavirus a Wuhan. “Tutti i dati che abbiamo raccolto sin qui ci portano a concludere che l’origine del coronavirus è animale – ha aggiunto -. Il lavoro sul campo su quello che è successo all’inizio della pandemia di coronavirus non ha stravolto le convinzioni che avevamo prima di cominciare“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “L’delladaldel coronavirus è“. Lo ha affermato il capo missione dell’Oms, Peter Ben Emarek, durante una conferenza stampa sull’origine del Coronavirus a. “Tutti i dati che abbiamo raccolto sin qui ci portano a concludere che l’origine del coronavirus è animale – ha aggiunto -. Il lavoro sul campo su quello che è successo all’inizio della pandemia di coronavirus non ha stravolto le convinzioni che avevamo prima di cominciare“. SportFace.

