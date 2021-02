Coppa Italia 2021: la Juventus è la prima finalista. 0-0 a Torino, eliminata l’Inter (Di martedì 9 febbraio 2021) È la Juventus la prima finalista della Coppa Italia di calcio 2021, in attesa della sfida tra Napoli e Atalanta. I bianconeri proveranno a giocarsi il titolo mancato nell’ultimo atto della scorsa stagione ai rigori contro i partenopei. Nella semifinale di ritorno all’Allianz Stadium di Torino la banda guidata da Andrea Pirlo è riuscita a gestire il 2-1 dell’andata a Milano contro l’Inter. Delusione per la squadra di Antonio Conte, alla quale resta l’unico obiettivo dello scudetto. Inter che parte arrembante nella prima fase di gioco, pressando molto sull’inizio azione bianconera. Gli attaccanti nerazzurri però non si trovano alla perfezione e, come di consueto, colui che crea più pericoli è sempre Ashraf Hakimi che sfonda costantemente ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) È laladelladi calcio, in attesa della sfida tra Napoli e Atalanta. I bianconeri proveranno a giocarsi il titolo mancato nell’ultimo atto della scorsa stagione ai rigori contro i partenopei. Nella semifinale di ritorno all’Allianz Stadium dila banda guidata da Andrea Pirlo è riuscita a gestire il 2-1 dell’andata a Milano contro. Delusione per la squadra di Antonio Conte, alla quale resta l’unico obiettivo dello scudetto. Inter che parte arrembante nellafase di gioco, pressando molto sull’inizio azione bianconera. Gli attaccanti nerazzurri però non si trovano alla perfezione e, come di consueto, colui che crea più pericoli è sempre Ashraf Hakimi che sfonda costantemente ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti insieme, ragazzi! ?? Con ???????????????????????????? e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - GoalItalia : La Juve è la prima finalista della Coppa Italia ????? Inter eliminata ? #JuveInter #JuventusInter - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - Tonico904 : RT @EnricoTurcato: Nessuno ve lo dirà, perché viviamo in un mondo dove ognuno racconta quel che vuole, ma Andrea #Pirlo ha eliminato dalla… - Favollo2 : Fuori dalla Champion's, fuori dall'Europa league, fuori dalla coppa Italia. Ma non si doveva restare in casa? #JuveInter -