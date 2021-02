Comincia il secondo processo di impeachment a Donald Trump

(Di martedì 9 febbraio 2021) (foto: Andrew Harrer-Pool/Getty Images)Nella giornata di oggi comincerà ilpernei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti, accusato di “incitamento all’insurrezione” per l’assalto a Capitol Hill avvenuto lo scorso 6 di gennaio. A scanso di improbabili sorprese nelle fila repubblicane, sembra però già chiaro che al Senato non ci saranno i numeri necessari per condannare l’ex presidente. L’accusa, composta daglimanager – nove avvocati democratici della Camera, che si occuperanno materialmente di rappresentare lo stato – nominati da Nancy Pelosi a gennaio e i legali diavranno 16 ore ciascuno per esporre il loro caso davanti ai rappresentanti democratici e repubblicani riuniti al Senato. La prima parte ...

juventusfc : 46' | Comincia il secondo tempo! DAI, RAGAZZI! ?? #InterJuve [1-2] #ForzaJuve #CoppaItalia - Internazionale : Per Patrick Zaki comincia il secondo anno di detenzione in Egitto. La sua è una storia anche italiana e ci riguarda… - giornaleradiofm : Open Australia: Herbert ko, Fognini al secondo turno: (ANSA) - ROMA, 09 FEB - Comincia bene l'Open d'Australia di t… - JacZan : RT @minomazz: Poche cose da sapere sul secondo processo di #impeachment che comincia oggi - minomazz : Poche cose da sapere sul secondo processo di #impeachment che comincia oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Comincia secondo

La storiaa cavallo tra i selvaggi anni '60 e '70, in quello che è stato il periodo d'oro ... pare, alla costruzione dell'immagine androgina dell'artista, ma alla quale,la leggenda, è ...Mercoledìil dibattimento vero e proprio, 16 ore per parte, distribuite su due giorni. I ... Potrebbe finire quindi per essere iltentativo di impeachment a vuoto dopo quello di un anno ...Inizieranno a marzo i lavori per installare le 32 telecamere (di cui due modello Ocr, per la lettura delle targhe) dal costo di 100.000 euro e finanziati per metà dal ministero dell’interno. Ci vorran ...Ultimo giorno di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. L'ex presidente della Bce incontra, a partire dalle 11 e fino alle 17.45, le delegazioni dei big. Si comincia co ...