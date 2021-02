Australian Open 2021 | Fabio Fognini | “Ho avuto buone sensazioni e sono contento Caruso? Farò il mio gioco”

(Di martedì 9 febbraio 2021)può sorridere al termine del primo match disputato negli. Il ligure è uscito vittorioso dal confronto che lo vedeva opposto al francese Pierre-Hugues Herbert (n.84 del mondo) per 6-4 6-2 6-3, dando buoni segnali di continuità sul suo tennis., infatti, non ha concesso praticamente nulla al suo avversario, riuscendo a capitalizzare quanto costruito ed evitando qualunque distrazione. Una prova, dunque, senza macchia perche si appresta a vivere nel secondo turno un incontro molto particolare con l’altro azzurro Salvatore, imposto nella sfida contro lo svizzero Henri Laaksonen (n.139 del mondo) per 6-2 6-4 6-3. “della mia prestazione. Le ...

Sei italiani si qualificano al secondo turno degli Australian Open. Ci sono anche Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il primo ha superato per 6 - 4 6 - 2 6 - 3 il francese Pierre Hugues Herbert in appena un'ora e 54 minuti. Serena Williams, giocatrice simbolo del circuito WTA e alla ricerca del suo 24esimo Slam per entrare nella storia è impegnata in questi giorni ...