Adriana Volpe, l'attacco di Magalli: "Stefania Orlando non la sopportava, ecco perché ha problemi con le donne…" (Di martedì 9 febbraio 2021) Giancarlo Magalli è stato intervistato da Nuovo Tv dove ha colto l'occasione per parlare di *rullo di tamburi* Adriana Volpe. Il conduttore de I Fatti Vostri ha svelato che Adriana Volpe avrebbe problemi "con le altre donne": "In genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in Famiglia". Tirando poi in ballo Stefania Orlando: "Per quello che so, e so di sapere la verità, per un po' di tempo Stefania non l'ha molto sopportata e non erano amiche". Il periodo di maretta che ci sarebbe stato fra ...

