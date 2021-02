(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quanto sono lunghi 365 giorni? Che significa la parola “”? Bisognerebbe chiederlo a, iscritto al master internazionale in studi di genere Gemma di Bologna, arrestato in Egitto esattamente unfa. .Lo studente e attivista dei diritti umani era diretto a Mansoura, la sua città natale, per incontrare la sua famiglia, ma è stato fermato in aeroporto al Cairo, con l’accusa di propaganda sovversiva. . .si trova dall’8 febbraio dello scorsoin stato di detenzione preventiva fino a data da destinarsi, da allora le autorità egiziane continuano a rimandare la data del suo processo.rischia fino a 25 anni di carcere, perché secondo le autorità, avrebbe pubblicato da un account Facebook notizie false, con ...

channeldraw : Seconda lettera dal carcere di Patrick Zaky 21 novembre 2020 Voce di Alessandro Bergonzoni Musica Marta dell'Anno e… - repubblica : Waiting for Patrick: un anno senza Zaki, la lunga attesa per la sua libertà - eziomauro : Waiting for Patrick: un anno senza Zaki, la lunga attesa per la sua libertà - Eliggia : RT @channeldraw: Terza lettera dal carcere di Patrick Zaky 12 dicembre 2020 Voce di Alessandro Bergonzoni Musica Marta dell'Anno e Andrea M… - Eliggia : RT @channeldraw: Prima lettera dal carcere di Patrick Zaky 21 giugno 2020 Voce di Alessandro Bergonzoni Musica Marta dell'Anno e Andrea Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Waiting for

Trend-online.com

GospelA New Century (Yves Tumor) diretto da Isamaya Ffrench Un folgorante set satanico per il ... un trip onirico che parte da una camera da letto (che si rifà allaroom di Twin Peaks) e ...Patrick: un anno senza Zaki, la lunga attesa per la sua libertàWaiting for Patrick: un anno senza Zaki, la lunga attesa per la sua libertà. Cosa ti manca di Patrick? Magari per chi non l'ha conosciuto in prima persona è più facile mollare. Giada Rossi, 27 anni, h ...Waiting for Patrick: un anno senza Zaki, la lunga attesa per la sua libertà. Cosa ti manca di Patrick? Magari per chi non l'ha conosciuto in prima persona è più facile mollare. Giada Rossi, 27 anni, h ...