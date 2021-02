Ultime Notizie Roma del 08-02-2021 ore 19 | 10

(Di lunedì 8 febbraio 2021)dailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Livigno oggi secondo giro di consultazioni iniziate alle 15 guidate dal premier incaricato Mario Draghi Presidente della BCE ha incontrato a Montecitorio prima i piccoli partiti domani toccherà le informazioni maggiori e non mancano dalla definizione del programma alla squadra di governo Salvini vuole parlare A draghi di salute lavoro riapertura e proporre il modello bertolaso per affrontare la pandemia tu la scelta di Fratelli d’Italia dice Non mi interessano i calcoli partitici ed elettorali mi interessa rendere sana e laboriosa questa terra Di Maio scrive che il MoVimento 5 Stelle continuerà ad essere determinante con te intanto dice no grazie alla candidatura a sindaco dilo spread prosegue il calo sotto 94 prorogare o meno il divieto di spostamenti tra ...

Piera Napoli è stata uccisa da suo marito. La cantante neomelodica palermitana di 32 anni è stata accoltellata nel bagno di casa sua dove è stata trovata in un lago di sangue. A confessare il delitto ...Un governo europeista con un richiamo forte all'atlantismo. Un governo che nella sua azione metterà al centro fra gli altri temi scuola ; lavoro ; ambiente . Con un'attenzione particolare alle ...Spostarsi in automobile diventa più caro: ormai da mesi il prezzo del carburante non accenna a scendere, ma sale inesorabilmente. È quanto risulta dalle ultime rilevazioni del ministero dello Sviluppo ...Nell’ultima giornata sono stati registrati 307 morti per Covid (ieri erano 270), per un totale di 91.580 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore i casi di Coronavirus registrat ...