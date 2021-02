Tutti i look delle star al Super Bowl 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Super Bowl 2021, la finale del campionato della National Football League, è andata in scena domenica 7 febbraio 2021 a Tampa, in Florida. Un appuntamento che verrà ricordato soprattutto perché andato in scena in epoca Covid-19, anche se la pandemia non ha fermato l’evento della lega professionistica statunitense di football americano – portando in tribuna ben 22mila spettatori (7500 selezionati tra il personale sanitario già vaccinato). E se sul campo a distinguersi sono state le uniformi bianche, rosse e nere dei Tampa Bay Buccaneers, che hanno battuto 31-9 la squadra dei Kansas City Chiefs, fuori dal tappeto verde del Super Bowl 2021 i look delle star prima e dopo il calcio d’inizio hanno attirato l’attenzione ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il, la finale del campionato della National Football League, è andata in scena domenica 7 febbraioa Tampa, in Florida. Un appuntamento che verrà ricordato soprattutto perché andato in scena in epoca Covid-19, anche se la pandemia non ha fermato l’evento della lega professionistica statunitense di football americano – portando in tribuna ben 22mila spettatori (7500 selezionati tra il personale sanitario già vaccinato). E se sul campo a distinguersi sono state le uniformi bianche, rosse e nere dei Tampa Bay Buccaneers, che hanno battuto 31-9 la squadra dei Kansas City Chiefs, fuori dal tappeto verde delprima e dopo il calcio d’inizio hanno attirato l’attenzione ...

aprilclaws : @saltandvinegar_ questo ultimo episodio contiene tutti i look migliori tipo guarda cara - bIxckstxirs : @mary49007639 Tipo, sarebbe L’esasperare il look femminile da parte di uomo, che può essere sia etero che gay sia c… - nicolasvillar12 : RT @vogue_italia: Tutti i look della neo mamma in giro per New York insieme alla piccola Khai ?? - vogue_italia : Tutti i look della neo mamma in giro per New York insieme alla piccola Khai ?? - vivranda : @Carmen2390 @nugellae Da quando si è fatto crescere i capelli e la barba tutti lo amano che poi pure l'anno scorso… -