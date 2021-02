Tigres in finale del Mondiale per Club per la prima volta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Tigres conquista la finale del Mondiale per Club e scrive la storia. prima volta per una messicana, niente bandiere brasiliane Un evento davvero incredibile coinvolge la squadra messicana dei Tigres, noti anche come i Felini. Saranno la prima squadra messicana della storia del calcio ad accedere alla finale del Mondiale per Club. Un risultato inaspettato che è arrivato con la sconfitta del Palmeiras per il punteggio di 1-0, grazie al gol di Gignac, già distintosi nella precedente partita. Un giocatore che dal 2015 dà il meglio di sé nei Felini cercando di portarli sempre alla vittoria soprattutto negli eventi internazionali. Una partita davvero serratissima che però segna due “record”. Il ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilconquista ladelpere scrive la storia.per una messicana, niente bandiere brasiliane Un evento davvero incredibile coinvolge la squadra messicana dei, noti anche come i Felini. Saranno lasquadra messicana della storia del calcio ad accedere alladelper. Un risultato inaspettato che è arrivato con la sconfitta del Palmeiras per il punteggio di 1-0, grazie al gol di Gignac, già distintosi nella precedente partita. Un giocatore che dal 2015 dà il meglio di sé nei Felini cercando di portarli sempre alla vittoria soprattutto negli eventi internazionali. Una partita davvero serratissima che però segna due “record”. Il ...

