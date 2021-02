ilnida : RT @ilpost: Sono tornate le zone rosse locali - ilpost : Sono tornate le zone rosse locali - zynxvogue : sono tornata a scuola oggi ed è stato meraviglioso. se ne avete la possibilità tornate prestando attenzione alle re… - InnocenceGracek : @AndBand7 @TheShotIT Ieri guardando la partita di McDermott, mi sono tornate in mente le parole che hai speso su di lui. - thedeparbed : finalmente un giorno di sole e sono già tornate fuori le lucertoline ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sono tornate

Il Post

Spread the love 8/2/2021le navi ONG nel Mediterraneo. Mentre l'attenzione dell'Italia intera era focalizzata sulle consultazioni tra Mario Draghi e vari partiti, oltre 400 migrantistati trasbordati dalle ...Venerdì scorso le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneoa salire ed oggi il Brent è salito fino sopra i 60 dollari, rivedendo i massimi da gennaio del 2020. .Mentre in Sicilia si torna finalmente in classe, ricominciano le chiusure a macchia di leopardo: tra Umbria, Molise e Toscana. Sorvegliate speciali Campania e Abruzzo. La Cisl chiede al Cts un incontr ...Vengono decise dalle singole regioni, e servono a limitare la velocità di circolazione delle varianti del coronavirus ...