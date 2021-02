Selvaggia Lucarelli annienta il Grande Fratello: colpo senza precedenti a Signorini (Di lunedì 8 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sul noto reality show ‘Grande Fratello’, che è diventato ormai appuntamento fisso di molti telespettatori. La scrittrice e giornalista si distingue spesso da tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, proprio per la sua grinta ed estrema sincerità. La Lucarelli è un volto della televisione italiana, quasi sempre pronta a donarci le sue ‘perle di saggezza‘ e le sue polemiche sui diversi episodi che accadono dentro e fuori il piccolo schermo. Su cosa si è espressa ultimamente la nostra cara Selvaggia? Scopriamolo insieme. Selvaggia Lucarelli si scaglia contro il Grande Fratello: “Nulla a che fare con l’esperimento sociale degli esordi” Sul suo profilo ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha detto la sua sul noto reality show ‘’, che è diventato ormai appuntamento fisso di molti telespettatori. La scrittrice e giornalista si distingue spesso da tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, proprio per la sua grinta ed estrema sincerità. Laè un volto della televisione italiana, quasi sempre pronta a donarci le sue ‘perle di saggezza‘ e le sue polemiche sui diversi episodi che accadono dentro e fuori il piccolo schermo. Su cosa si è espressa ultimamente la nostra cara? Scopriamolo insieme.si scaglia contro il: “Nulla a che fare con l’esperimento sociale degli esordi” Sul suo profilo ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - stanzaselvaggia : Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma a… - lorenzocatta00 : @daaveedee @FBiasin @Primaonline Con Scanzi e Tosa ai primi posti ti lamenti di Selvaggia Lucarelli? - semperlater : RT @Gigabyte1979: #MenoQuotidianiPiùCappuccini perché ogni quotidiano venduto è una Selvaggia Lucarelli in più che ci straccia i coglioni c… - fabius10scudi : RT @Gigabyte1979: #MenoQuotidianiPiùCappuccini perché ogni quotidiano venduto è una Selvaggia Lucarelli in più che ci straccia i coglioni c… -