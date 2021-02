Seduta all’insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d’Europa (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continuano gli acquisti alla Borsa di Milano, che si conferma la migliore in Europa. Tutti i listini sono comunque in positivo e il petrolio è ai massimi da gennaio 2020. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.819,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +1,02%. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,51%. Nello scenario borsistico europeo resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dell’1,01%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continuano gli acquisti alla Borsa di Milano, che si conferma la migliore in Europa. Tutti i listini sono comunque in positivo e il petrolio è ai massimi da gennaio 2020. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.819,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +1,02%. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,51%. Nello scenario borsistico europeo resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dell’1,01%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%. A, il FTSE MIB continua la giornata con un ...

