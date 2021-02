Santori | Cluster Castel Romano è fallimento gestione campi rom

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) – La gravissima situazione emersa nel campo rom di, con una cinquantina di bambini positivi al covid, è la dimostrazione dela Cinque Stelle delle (non) politiche sulladeinomadi”. Così in una nota Fabriziodirigentedella Lega Salvini Premier. “Incredibile che non siano stati attivati nel corso di questi mesi adeguati controlli e misure di sicurezza in situazioni dove, sappiamo benissimo, le condizioni igienico sanitarie e sociali sono spesso vergognose. Nel programma che stiamo presentando in queste ore in tutti i municipi la Lega ha chiaro il punto della chiusura deirom abusivi e di tutte quelle realtà che proliferano nella città e nelle quali l’illegalità e la sopraffazione mettono ...