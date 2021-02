Rebel Wilson e Meghan | un abito per due

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La prima è un’irriverente (a partire dal nome) produttrice e attrice comica celebre per commedie come Le Amiche della Sposa e Single Ma Non Troppo, mentre la seconda fa parte della Royal Family britannica. Potrebbe sembrare che nulla le accomuni e invece non è così. Perché il 6 febbraio, in occasione degli NFL Honors, evento organizzato dalla National Football League che precede l’attesissimo Super Bowl, Rebel Wilson ha sfilato sul tappeto rosso con un abito rosso rubino che potrebbe aver causato un déjà vu ai fan di Meghan Markle.

alxsntz : RT @SGActivity: Selena Gomez & Sofia Vergara & Rebel Wilson and Anna Faris - Lambency_ : Quanto è dimagrita Rebel Wilson???? ?? - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Rebel Wilson si separa dal fidanzato - lamescolanza : @RebelWilson e #JacobBusch, l'amore è (già) finito - Il Decoder - VanityFairIt : L'attrice, quarantenne, ha detto addio al fidanzato, di undici anni più giovane -

Ultime Notizie dalla rete : Rebel Wilson

Vanity Fair.it

Non è romantico? è il film con, nel ruolo di Natalie, una giovane architetta che non crede nel romanticismo. Dopo un incidente, si risveglia in un mondo intriso di dolcezza e ...Leggi anche Avete visto la casa di? Si trova a Hollywood è ha un cortile da sogno!TikTok si prende uno degli spazi televisivi più seguiti al mondo grazie alla Nfl e al Superbowl, proiettando in diretta sugli schermi degli ...Tante trame, generi e titoli sono disponibili in streaming: ecco una guida per scegliere il film perfetto per il 14 febbraio su Netflix.