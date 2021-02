Posillipo | interrotta una festa privata Sanzionate 8 persone

(Di lunedì 8 febbraio 2021): I poliziotti sono entrati nell’appartamento in cui hanno sorpreso alcuneintente a festeggiare e a consumare bevande alcoliche. Sono stati tutti sanzionati. Ieri sera gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Petrarca per una segnalazione di schiamazzi e musica

Cronache della Campania

