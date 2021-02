Nasce Wired Safe Web, lo spazio per aiutare a difendersi dalla violenza in rete (Di lunedì 8 febbraio 2021) In occasione del Safer Internet Day del 9 febbraio (Giornata internazionale sui rischi che comporta utilizzare internet istituita nel 2004 dall'Unione europea), Wired Italia lancia Wired Safe Web, un progetto editoriale per sensibilizzare maggiormente i lettori e l'opinione pubblica su come prevenire e difendersi dalla violenza in rete, in tutte le sue forme. Dall'odio online alla diffusione di contenuti intimi senza consenso, dal cyberbullismo alla violenza contro la comunità LGBT+. Sono temi di cui Wired Italia già si occupa, con inchieste e approfondimenti, ma che con Wired Safe Web intende sistematizzare, partendo dal supporto a Odiopedia, la mappa delle realtà del terzo settore ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) In occasione delr Internet Day del 9 febbraio (Giornata internazionale sui rischi che comporta utilizzare internet istituita nel 2004 dall'Unione europea),Italia lanciaWeb, un progetto editoriale per sensibilizzare maggiormente i lettori e l'opinione pubblica su come prevenire ein, in tutte le sue forme. Dall'odio online alla diffusione di contenuti intimi senza consenso, dal cyberbullismo allacontro la comunità LGBT+. Sono temi di cuiItalia già si occupa, con inchieste e approfondimenti, ma che conWeb intende sistematizzare, partendo dal supporto a Odiopedia, la mappa delle realtà del terzo settore ...

