Luca Zaia: “Salvini ha a cuore l’autonomia, Draghi ci farà uscire dal Medioevo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Penso che il segretario Salvini abbia nel cuore l’autonomia e non abbia bisogno di avvocati difensori. Quando si fa un discorso a braccio uscendo da un incontro così importante, non starei a fare il pignolo sugli argomenti toccati o no. Non mi sentirei quindi di mettere in croce Salvini per non aver citato l’autonomia“. Così il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito al fatto che Matteo Salvini dopo l’incontro con Mario Draghi non abbia citato il tema riguardante l’autonomia. “Su questo tema il vantaggio per il presidente del consiglio è che si tratta di un’istanza non partita in contrapposizione politica – ha precisato Zaia -. Draghi è concreto e rispettoso e sa che ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Penso che il segretarioabbia nele non abbia bisogno di avvocati difensori. Quando si fa un discorso a braccio uscendo da un incontro così importante, non starei a fare il pignolo sugli argomenti toccati o no. Non mi sentirei quindi di mettere in croceper non aver citato“. Così il governatore della Regione Veneto,, in merito al fatto che Matteodopo l’incontro con Marionon abbia citato il tema riguardante. “Su questo tema il vantaggio per il presidente del consiglio è che si tratta di un’istanza non partita in contrapposizione politica – ha precisato-.è concreto e rispettoso e sa che ...

