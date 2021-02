GF Vip, Dayane Mello è una furia: “Hanno rotto i cogl*oni” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dayane Mello senza freni al GF VIP 5, la modella brasiliana dice cosa pensa senza peli sulla lingua: “Hanno rotto i co…”. La modella brasiliana è sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La Mello, grazie al suo carattere tenace, è riuscita a conquistare per prima il pass per la finale. La modella ed ex compagna di Stefano Sala è stata colpita negli ultimi giorni da un grave lutto. Il fratello minore, Lucas, è morto in un incidente stradale in Brasile. (Continua..) Dayane ha deciso di restare nella casa più spiata d’Italia perchè, almeno lì, potrà ricevere il calore e la solidarietà dei suoi coinquilini. La modella, infatti, è stata coccolata da tutti, anche dal conduttore del reality show e dal pubblico. La ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 febbraio 2021)senza freni al GF VIP 5, la modella brasiliana dice cosa pensa senza peli sulla lingua: “i co…”. La modella brasiliana è sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La, grazie al suo carattere tenace, è riuscita a conquistare per prima il pass per la finale. La modella ed ex compagna di Stefano Sala è stata colpita negli ultimi giorni da un grave lutto. Il fratello minore, Lucas, è morto in un incidente stradale in Brasile. (Continua..)ha deciso di restare nella casa più spiata d’Italia perchè, almeno lì, potrà ricevere il calore e la solidarietà dei suoi coinquilini. La modella, infatti, è stata coccolata da tutti, anche dal conduttore del reality show e dal pubblico. La ...

