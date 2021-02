Gazzetta: Benitez ha detto sì, ma vorrebbe partire con la prossima stagione (Di lunedì 8 febbraio 2021) De Laurentiis è amareggiato, ma non vorrebbe prendere decisioni affrettate dettate dal risentimento, scrive la Gazzetta dello Sport. Proprio per questo ha deciso di lasciare un’altra occasione a Gattuso e d attendere fino a sabato sera È improbabile, infatti, pensare che non ci sarebbe un intervento ella proprietà, per chiudere la gestione dell’attuale allenatore, se le cose dovessero andare male De Laurentiis ha già raccolto il sì di Benitez per tornare in panchina, Lui però vorrebbe evitare di subentrare, gli piacerebbe cominciare dall’inizio, ma le esigenze di De Laurentiis richiedono una soluzione immediata. Proprio per questo i due si sono aggiornati alla metà della prossima settimana L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) De Laurentiis è amareggiato, ma nonprendere decisioni affrettate dettate dal risentimento, scrive ladello Sport. Proprio per questo ha deciso di lasciare un’altra occasione a Gattuso e d attendere fino a sabato sera È improbabile, infatti, pensare che non ci sarebbe un intervento ella proprietà, per chiudere la gestione dell’attuale allenatore, se le cose dovessero andare male De Laurentiis ha già raccolto il sì diper tornare in panchina, Lui peròevitare di subentrare, gli piacerebbe cominciare dall’inizio, ma le esigenze di De Laurentiis richiedono una soluzione immediata. Proprio per questo i due si sono aggiornati alla metà dellasettimana L'articolo ilNapolista.

