Fortuna Unicusano | “Draghi | il dilemma delle scelte”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Draghi ha una grande sfida davanti a sé, credo che si presenti a questo appuntamento con grandi potenzialità e grandi energie per metterle al servizio del nostro Paese, che ne ha veramente bisogno. Certamente per non bisogna far sì che le aspettative così grandi nei suoi confronti, possano tradursi in qualcosa che non le rispecchi in modo esatto, questo dipenderà molto da Draghi, ma anche dal contorno”. Così Fabio Fortuna, economista e rettore dell’UniCusano, ospite della trasmissione ‘Seven’ su Sky Tg 24 per parlare di Mario Draghi.