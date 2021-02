Fedriga, con vaccinazione over80 abbasseremo pressione ospedali (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da mercoledì 10 febbraio aperte le prenotazioni “Da mercoledì prossimo, 10 febbraio, in Friuli Venezia Giulia sarà possibile per gli over 80 (classe 1941 compresa) prenotarsi per la vaccinazione anti Covid (presso sportelli Cup, farmacie e call center), in un contesto garantito dal fatto che nella prima fase della campagna, destinata agli operatori sanitari e agli ospiti delle case di riposo, la Regione ha inteso procedere con serietà e lungimiranza programmando le somministrazioni in maniera tale da non mettere mai a rischio le scorte per la seconda dose”.Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, illustrando il via alla campagna vaccinale riservata agli ultraottantenni (antidoti Pfizer e Moderna) e introducendo quelle che saranno le linee guida della fase parallela destinata gli under 55 (limite d’età ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da mercoledì 10 febbraio aperte le prenotazioni “Da mercoledì prossimo, 10 febbraio, in Friuli Venezia Giulia sarà possibile per gli over 80 (classe 1941 compresa) prenotarsi per laanti Covid (presso sportelli Cup, farmacie e call center), in un contesto garantito dal fatto che nella prima fase della campagna, destinata agli operatori sanitari e agli ospiti delle case di riposo, la Regione ha inteso procedere con serietà e lungimiranza programmando le somministrazioni in maniera tale da non mettere mai a rischio le scorte per la seconda dose”.Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, illustrando il via alla campagna vaccinale riservata agli ultraottantenni (antidoti Pfizer e Moderna) e introducendo quelle che saranno le linee guida della fase parallela destinata gli under 55 (limite d’età ...

