Drogba in Serie D | non è Didier ma… Isaac | è fatta con la Folgore Caratese FOTO

Drogba in Serie D, non è Didier ma… Isaac: è fatta con la Folgore Caratese

E' fatta per l'arrivo di Drogba in Italia. Non si tratta di Didier ma di… Isaac. Si tratta del figlio dell'ex Chelsea e ha firmato per la Folgore Caratese, club che milita nel Girone A di Serie D. Si tratta di un innesto di altissimo livello sia per una questione di marketing ma anche sotto l'aspetto tecnico. "La società Folgore Caratese comunica di essersi assicurata le prestazioni a titolo definitivo dell'attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier. Nato a Parigi il 15 dicembre 2000 é cresciuto nelle giovanili del Chelsea per poi passa all'EA Guingamp Under19 nella stagione 2017/2018. Nel 2019 è stato promosso nella squadra B del club francese. Bienvenue à Carate

