Christine Lagarde: "Cancellazione del debito inconcepibile, viola i trattati" (Di lunedì 8 febbraio 2021) s?È un’occasione d’oro per l’Italia e un’occasione d’oro per l’Europa che Mario Draghi abbia accettato la sfida: far uscire il suo Paese dalla crisi economica e sociale”, lui ha “tutte le qualità indispensabili” per “rilanciare l’economia italiana, con il sostegno dell’Europa”. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un’intervista al Corriere della sera. Lagarde, nonostante gli effetti della pandemia, guarda al 2021 con ottimismo: le maggiori “incertezze” del 2020 “sono state risolte - sostiene - Soprattutto la principale, la disponibilità di vaccini affidabili, dato che diversi di essi sono stati approvati dalle autorità sanitarie competenti a livello internazionale”. Si dice convinta che “il 2021 sarà l’anno della ripresa”, anche se “non ritroveremo i livelli di attività economica della pre-pandemia prima della metà ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) s?È un’occasione d’oro per l’Italia e un’occasione d’oro per l’Europa che Mario Draghi abbia accettato la sfida: far uscire il suo Paese dalla crisi economica e sociale”, lui ha “tutte le qualità indispensabili” per “rilanciare l’economia italiana, con il sostegno dell’Europa”. Lo afferma la presidente della Bcein un’intervista al Corriere della sera., nonostante gli effetti della pandemia, guarda al 2021 con ottimismo: le maggiori “incertezze” del 2020 “sono state risolte - sostiene - Soprattutto la principale, la disponibilità di vaccini affidabili, dato che diversi di essi sono stati approvati dalle autorità sanitarie competenti a livello internazionale”. Si dice convinta che “il 2021 sarà l’anno della ripresa”, anche se “non ritroveremo i livelli di attività economica della pre-pandemia prima della metà ...

