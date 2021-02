Chloé-Zhao | la Regista dirigerà il film Dracula

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Presidente di Marvel Studios Kevin Feige ha espresso molto apprezzamento dalla presentazione delladi Nomadlandper ildi prossima uscita Eternals. Non sorprende quindi che la Universal ha contattatoper creare una nuova versione diin modo da far rivivere il loro franchising dedicato ai mostri cinematografici che sono entrati nella leggenda. Le avventure del Contevivranno un capitolo Western. Recensione di: gli scrittori di Sherlock rinvigoriscono un’altra icona letteraria: un nuovo progetto in arrivo dall’Universal?avrà il pieno controllo creativo del progetto “” che arriverà attraverso la ...