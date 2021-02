Campania | la Terra dei Fuochi uccide ancora | Nella muore a soli 27 anni

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Macerata. Non ce l’ha fattaCerrone, 27, di Macerata, in provincia di Caserta, malata da tempo di tumore. La giovane è morta ieri, 7 febbraio, dopo una lunga battaglia contro il male del secolo che non le ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

yanezatknus : Uomo biologico DOP IGP allevato a terra made in italy 40€/kg firmato Regione Campania - nnuvoledimiele : Quando Manfredi ti da una piccola speranza di poter tornare in Università ma quel rincoglionito di De Luca decide c… - RadioCRC_Napoli : RT @sudreporter: #TerraDeiFuochi e Resit, Del Giudice e Poziello intervengono ai microfoni di @barba_capelli su @RadioCRC_Napoli https://t.… - sudreporter : #TerraDeiFuochi e Resit, Del Giudice e Poziello intervengono ai microfoni di @barba_capelli su @RadioCRC_Napoli… - AlteaFerrari : RT @TommasoChimenti: Premio giornalistico internazionale Campania Terra Felix, Pozzuoli. #tommasochimenti #premio #stampaspecializzata #web… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Terra

Agenzia ANSA

... nel quadro di una crescita generale dei contagi in, di cui dà atto anche il verbale ... Non so se avete visto le foto delle scuole italiane coi bimbi che scrivono per. Noi, come Lega, è ...Terremoto oggi in, scossa sui Campi Flegrei Terremoto inoggi, domenica 7 febbraio 2021: scossa M 2.2, ecco dove - Dati ufficiali INGV Trema ancora lanel napoletano. L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella ...Covid: Negli ultimi giorni, dopo la recente conta in aula dei “responsabili” a garanzia di una eventuale maggioranza, si è passati alle d..Stagione turistica 2021, la grande e difficile sfida per Sorrento, Capri e le altre località vacanziere della Campania. A febbraio inoltrato, periodo nel quale, il booking di penisola, isole e costier ...