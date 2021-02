Cagliari | spettro Serie B | cambio modulo per la riscossa

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Continua il periodo no del, sconfitto anche dalla Lazio dopo il precedente pareggio beffa contro il Sassuolo della scorsa settimane. Terzultimo posto in classifica eB dietro l’angolo. Ilsarà chiamato a reagire per cercare si spegnere sul nascere le paure retrocessione. Terzultimo posto attuale eB dietro l’angolo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

infoitsport : Cagliari, spettro Serie B: svolta tattica per evitare il tracollo - serieAnews_com : ???? #Cagliari: spettro Serie B, ma occhio ai segnali incoraggianti. Le ultime indiscrezioni di calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari spettro

Sportface.it

... quattro risultati utili consecutivi, e Gattuso che deve vincere per allontanare lodell'... L'ultima gara della ventunesima giornata di Serie A sarà alle 20,45 Lazio -. I biancocelesti ...... interventi a distanza in favore di soggetti con disturbi delloautistico" , Rita Floris è ... Caritas San Saturnino Fondazione Onlus, Ente Procura Generale Missionarie - Borgo tre mani,...Continua il periodo nero del Cagliari con lo spettro Serie B ormai dietro l'angolo. Isolani a caccia della svolta definitiva per cercare la svolta.La Lazio batte il Cagliari e vola al quarto posto con la Roma. Spettro retrocessione per un Cagliari che ora sfiderà l'Atalanta ...