Cade e sbatte la testa | 15enne in coma farmacologico | ha un ematoma cerebrale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane calciatore di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di un trauma cranico riportato ieri mattina in un incidente di gioco su un campo di Piscinola, periferia di Napoli. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono giudicate dai sanitari particolarmente serie. Ora è in, ha une sarà sottoposto ad una Tac in mattinata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

zazoomblog : Piscinola cade durante una partita e sbatte la testa: grave calciatore 15enne - #Piscinola #durante #partita… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, cade durante gioco e sbatte la testa: grave calciatore 15enne - UnioneSarda : #Sardegna - #PortoTorres, per una buca cade con la bici e sbatte la testa: donna in ospedale - statodelsud : Napoli, cade durante gioco e sbatte la testa: grave calciatore 15enne - Pino__Merola : Napoli, cade durante gioco e sbatte la testa: grave calciatore 15enne -

Ultime Notizie dalla rete : Cade sbatte

La Repubblica

Un giovane calciatore di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell' ospedale Cardarelli di Napoli a causa di un trauma cranico riportato ieri in un incidente di gioco ...Un giovane calciatore di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli a causa di un trauma cranico riportato stamattina in un incidente di ...Il 15enne è ricoverato in gravi condizioni a causa di un trauma cranico riportato in un incidente di gioco su un campo di Piscinola.Cade e sbatte la testa,grave 15enne. Un giovane calciatore di 15 anni si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione ...