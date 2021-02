Baccini e il “due di picche” a Barbara d’Urso: il cantante sceglie il GF Vip di Alfonso Signorini al posto di Live (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesco Baccini stasera sarà nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una “sorpresa” a Maria Teresa Ruta, dopo avere parlato del loro flirt nel corso delle scorse prime serate. Proprio ieri il cantante sarebbe dovuto essere ospite di Live ma ha dato il “due di picche” a Barbarella. Francesco Baccini e il “due di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francescostasera sarà nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una “sorpresa” a Maria Teresa Ruta, dopo avere parlato del loro flirt nel corso delle scorse prime serate. Proprio ieri ilsarebbe dovuto essere ospite dima ha dato il “due di” a Barbarella. Francescoe il “due di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Francesco Baccini e il “due di picche” a Barbara d’Urso: il cantante sceglie il #GFVip di Alfonso Signorini al post… - pazzeskaMI : RT @lvpinsbb: tommaso non vede un parente da due mesi e non ne ha mai abbracciato uno al GF il GF: “ma si, che vuoi che sia, facciamo vede… - bebeyhtw : RT @lvpinsbb: tommaso non vede un parente da due mesi e non ne ha mai abbracciato uno al GF il GF: “ma si, che vuoi che sia, facciamo vede… - Giovanna180751 : RT @lvpinsbb: tommaso non vede un parente da due mesi e non ne ha mai abbracciato uno al GF il GF: “ma si, che vuoi che sia, facciamo vede… - lvpinsbb : tommaso non vede un parente da due mesi e non ne ha mai abbracciato uno al GF il GF: “ma si, che vuoi che sia, fac… -