106 nuovi contagi lunedì 8 febbraio in FVG

(Di martedì 9 febbraio 2021)in Friuli Venezia Giulia su 1.850 tamponi molecolari sono stati rilevati 106con una percentuale di positività del 5,72%. Sono inoltre 392 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 26 casi (6,63%). I decessi registrati sono 15, a cui se ne aggiungono altri 11 avvenuti a gennaio e 8 nel periodo compreso tra il primo e il 5; restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63) mentre quelli in altri reparti sono 527. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.595, con la seguente suddivisione territoriale: 590 a Trieste, 1274 a Udine, 562 a Pordenone e 169 a Gorizia. I totalmente guariti sono 55.226, i clinicamente guariti salgono a 1.681, mentre diminuiscono le persone in isolamento che ...

Sono 106 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre 26 morti, ai quali se ne aggiungono altri 8 nel periodo compreso tra il primo e il 5 febbraio. Si impenna al 12,44% (contro l'8,89 di ieri) l'incidenza positivi - test in Campania, in concomitanza con la riduzione domenicale dei tamponi processati. I nuovi contagi sono 1.189, di cui 55 sintomatici, su 9.555 test eseguiti. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala 13 vittime, di cui nove decedute nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti. TRIESTE - Scende il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 132 nuovi casi in regione (106 da tampone molecolare, 26 da test rapido).