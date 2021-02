Ultime Notizie Roma del 07-02-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio Criminal sicura che il MoVimento 5 Stelle ci sarà sempre con l’alta Salvini mette la lega a disposizione non pone condizioni Il PD si sarà e Serra i ranghi smentisce le voci sul possibile passi indietro a favore di un appoggio esterno si allarga la maggioranza di draghi con tutto il governo che potrebbe Dunque andare oltre la formula Ursula ieri il premier incaricato ha concluso il suo primo giro di consultazioni e dopodomani il secondo di Italia Europa sono fortunata che Mario Draghi abbia accettato la sfida ad aiutare mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia nei momenti in cui questa è il paese dell’eurozona Colpito più duramente dalla lo dice Christine lagarde presidente della BCE A proposito dell’incarico per formare il governo dato il suo ...