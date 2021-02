Tottenham nel segno di Kane e Son: vittoria dopo tre sconfitte (Di domenica 7 febbraio 2021) Josè Mourinho si aggrappa alle sue due stelle nel momento di massima difficoltà del Tottenham: vittoria contro il WBA Il Tottenham di Jose Mourinho torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. La squadra del tecnico portoghese coglie la vittoria con il West Bromwich Albion con le sue stelle. Al ritorno, infatti, subito in gol Harry Kane. Non poteva mancare poi anche il sigillo di Son che sugella la vittoria per 2-0 e il ritorno ai 3 punti del Tottenham dopo un periodo estremamente complicato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Josè Mourinho si aggrappa alle sue due stelle nel momento di massima difficoltà delcontro il WBA Ildi Jose Mourinho torna allatreconsecutive. La squadra del tecnico portoghese coglie lacon il West Bromwich Albion con le sue stelle. Al ritorno, infatti, subito in gol Harry. Non poteva mancare poi anche il sigillo di Son che sugella laper 2-0 e il ritorno ai 3 punti delun periodo estremamente complicato. Leggi su Calcionews24.com

