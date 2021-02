Timothée Chalamet è il figlio di Johnny Depp nello spot del Super Bowl 2021, un sequel di Edward Mani di Forbice (video) (Di domenica 7 febbraio 2021) Timothée Chalamet è il figlio di Johnny Depp, ma solo per pubblicità. L’attore, salito alla ribalta con Chiamami col tuo Nome di Luca Guadagnino, si trasforma nell’erede di Edward Mani di Forbice nel nuovo spot del Super Bowl 2021, in un’anticipazione video che vedremo durante l’evento sportivo di stanotte. L’annuncio pubblicitario è stato creato per la Cadillac LYRIQ che lancerà sul mercato le sue auto elettriche. nello spot della durata di un minuto e 30, Timothée Chalamet è affiancato da Winona Ryder che riprende il ruolo di Kim dal film di Tim Burton del 1990. Grazie all’interpretazione di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 febbraio 2021)è ildi, ma solo per pubblicità. L’attore, salito alla ribalta con Chiamami col tuo Nome di Luca Guadagnino, si trasforma nell’erede didinel nuovodel, in un’anticipazioneche vedremo durante l’evento sportivo di stanotte. L’annuncio pubblicitario è stato creato per la Cadillac LYRIQ che lancerà sul mercato le sue auto elettriche.della durata di un minuto e 30,è affiancato da Winona Ryder che riprende il ruolo di Kim dal film di Tim Burton del 1990. Grazie all’interpretazione di ...

