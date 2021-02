Tennis, Sinner stanco prima degli Australian Open, il fisioterapista: “Recuperare è possibile” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Jannik Sinner è pronto per l’esordio durissimo agli Australian Open 2021 contro il canadese Denis Shapovalov. L’azzurro è reduce dal trionfale torneo ATP Melbourne 2 che se da un lato gli ha regalato il secondo titolo dall’altro ha portato via energie importanti in vista del primo Slam dell’anno. L’altoatesino ha palesato qualche difficoltà fisica nella finale vinta contro Stefano Travaglia. Una difficoltà anche abbastanza comprensibile visto che si trattava della quarta partita giocata in tre giorni. E’ stato lo stesso Sinner nel post partita a sottolineare quanto sia importante riuscire a Recuperare al meglio in vista del match contro Shapovalov. A rassicurare tutti ci ha pensato Claudio Zimaglia, fisioterapista e osteopata di Sinner, che alla Gazzetta dello sport ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Jannikè pronto per l’esordio durissimo agli2021 contro il canadese Denis Shapovalov. L’azzurro è reduce dal trionfale torneo ATP Melbourne 2 che se da un lato gli ha regalato il secondo titolo dall’altro ha portato via energie importanti in vista del primo Slam dell’anno. L’altoatesino ha palesato qualche difficoltà fisica nella finale vinta contro Stefano Travaglia. Una difficoltà anche abbastanza comprensibile visto che si trattava della quarta partita giocata in tre giorni. E’ stato lo stessonel post partita a sottolineare quanto sia importante riuscire aal meglio in vista del match contro Shapovalov. A rassicurare tutti ci ha pensato Claudio Zimaglia,e osteopata di, che alla Gazzetta dello sport ha ...

