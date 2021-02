Streaming Super Bowl 2021, come seguire live The Weeknd e Miley Cyrus in Halftime e pre-show (Di domenica 7 febbraio 2021) Sai già come e quando seguire in tv e Streaming il Super Bowl 2021, Halfitme e pre show incluso, dall'Italia? Iniziamo con qualche indicazione geografica e temporale: il doppio spettacolo dello sport e della musica si svolge al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, domenica 7 febbraio, in quella che per il fuso orario italiano è la notte tra domenica e lunedì 8 febbraio. Accanto alla finalissima della NFL, con un Tom Brady sempre protagonista, sono attesissimi i live musicali di The Weeknd, artista scelto per l'annuale Halftime show, e di Miley, che inaugura una nuova tradizione pre-game legata a TikTok. Negli Stati Uniti la diretta televisiva è trasmessa sul canale CBS (anche ... Leggi su gqitalia (Di domenica 7 febbraio 2021) Sai giàe quandoin tv eil, Halfitme e preincluso, dall'Italia? Iniziamo con qualche indicazione geografica e temporale: il doppio spettacolo dello sport e della musica si svolge al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, domenica 7 febbraio, in quella che per il fuso orario italiano è la notte tra domenica e lunedì 8 febbraio. Accanto alla finalissima della NFL, con un Tom Brady sempre protagonista, sono attesissimi imusicali di The, artista scelto per l'annuale, e di, che inaugura una nuova tradizione pre-game legata a TikTok. Negli Stati Uniti la diretta televisiva è trasmessa sul canale CBS (anche ...

