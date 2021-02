Serie C 2020/2021, Lanini e Schiavi piegano l’Alessandria: il Novara vince 2-1 (Di domenica 7 febbraio 2021) Vittoria meritatissima del Novara, che grazie ai gol di Lanini e Schiavi supera un‘Alessandria troppo brutta per essere vera nella ventitreesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. A nulla è valso il momentaneo pareggio dei grigi targato Arrighini, poi espulso nel finale. La formazione di Banchieri sale a quota 26 punti, allontanandosi dalle zone basse della classifica, mentre l’Alessandria rimane bloccata al quarto posto, a quota 38 punti. PRIMO TEMPO – Squadre che iniziano in sordina, con il Novara che da subito pressa alto mentre l’Alessandria fatica ad impostare. La prima conclusione del match ad opera di Rossetti viene bloccata con facilità da Pisseri. Passano i minuti e il pressing dei padroni di casa si fa sempre più ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Vittoria meritatissima del, che grazie ai gol disupera un‘Alessandria troppo brutta per essere vera nella ventitreesima giornata del girone A di. A nulla è valso il momentaneo pareggio dei grigi targato Arrighini, poi espulso nel finale. La formazione di Banchieri sale a quota 26 punti, allontanandosi dalle zone basse della classifica, mentrerimane bloccata al quarto posto, a quota 38 punti. PRIMO TEMPO – Squadre che iniziano in sordina, con ilche da subito pressa alto mentrefatica ad impostare. La prima conclusione del match ad opera di Rossetti viene bloccata con facilità da Pisseri. Passano i minuti e il pressing dei padroni di casa si fa sempre più ...

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #JuveRoma! Forza, ragazzi, tutti insieme e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - OptaPaolo : 17 - Da quando Davide #Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti… - Eurosport_IT : 14 rigori ricevuti in 20 giornate di Serie A, un penalty ogni 128 minuti...?? In Europa nessuno ha i numeri del Mi… - infoitsport : PAGELLE Benevento-Sampdoria 1-1, voti e tabellino Serie A 2020/2021 - sportface2016 : #SerieC 2020/2021, Il #Novara vince in casa contro l'#Alessandria per 2-1 nella ventitreesima giornata del girone A -